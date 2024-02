“Danni alle menti dei ragazzi”, New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube

L'accusa mossa dalla città, dal distretto scolastico e dalle istituzioni sanitarie newyorkesi

NEW YORK – La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente costruito e commercializzato le loro piattaforme per “attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani”. Questa l’accusa mossa dalla città, dal distretto scolastico e dalle istituzioni sanitarie newyorkesi. L’iniziativa richiama il procedimento intentato nel 2022 in California.