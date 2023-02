Danno d’immagine, finanziere condannato dalla Corte dei Conti

Era coinvolto in un procedimento penale iniziato con l'arresto

1' DI LETTURA

PALERMO – I giudici della Corte dei Conti (presidente Vincenzo Lo Presti), hanno condannato il maresciallo della Guardia di finanza Domenico Berlich a risarcire il Corpo con 10 mila euro per i danni di immagine.

Il finanziere in servizio alla polizia giudiziaria della procura di Catania era rimasto coinvolto in un lungo procedimento penale, iniziato con l’arresto nel giugno del 2015 con l’accusa di concussione, per aver riscosso da un avvocato 2 mila euro prospettandogli in alternativa la denuncia per bancarotta fraudolenta e per associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’avvocato secondo la ricostruzione dell’inchiesta avrebbe dovuto pagare 5 mila euro. A novembre del 2016 il giudice condannò Berlich a 2 anni e 8 mesi e l’interdizione dai pubblici uffici per 3 anni, sentenza resa esecutiva dalla Cassazione nel gennaio 2022. Per i giudici contabili il maresciallo va condannato a risarcire la Guardia di finanza.