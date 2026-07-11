 Faraone: "Primarie per il candidato del centrosinistra in Sicilia"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Faraone: “Primarie strada giusta per il candidato del centrosinistra”

Faraone
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Le parole del vicepresidente di Iv-Casa Riformista
VERSO LE ELEZIONI
di
1 min di lettura

“Alle elezioni anticipate in Sicilia non credo nemmeno se le vedo. Schifani non si schioda da lì neanche se lo pagano. Per cui abbiamo tutto il tempo per costruire l’alternativa”. Sono le parole di Davide Faraone, vicepresidente di Iv-Casa Riformista, al Tgr.

“Credo che in Sicilia non si troverà una figura che va bene a tutti in maniera naturale. La strada migliore è quindi quella delle primarie. Di candidati ce ne sono tanti. Se l’impostazione è niente veti per nessuno e coalizione più ampia possibile, per noi vale la massima di Mao Tse Tung: non importa di che colore è il gatto, l’importante è che acchiappi il topo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alleanza Verdi-Sinistra.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI