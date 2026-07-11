Le parole del vicepresidente di Iv-Casa Riformista

“Alle elezioni anticipate in Sicilia non credo nemmeno se le vedo. Schifani non si schioda da lì neanche se lo pagano. Per cui abbiamo tutto il tempo per costruire l’alternativa”. Sono le parole di Davide Faraone, vicepresidente di Iv-Casa Riformista, al Tgr.

“Credo che in Sicilia non si troverà una figura che va bene a tutti in maniera naturale. La strada migliore è quindi quella delle primarie. Di candidati ce ne sono tanti. Se l’impostazione è niente veti per nessuno e coalizione più ampia possibile, per noi vale la massima di Mao Tse Tung: non importa di che colore è il gatto, l’importante è che acchiappi il topo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alleanza Verdi-Sinistra.