Dazi, Tajani “Credo si raggiungerà accordo entro luglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che i dazi non convengono a nessuno, fanno danni a chi li fa e a chi li subisce. Credo che si raggiungerà un accordo entro luglio, i colloqui non stanno andando male. Gli americani hanno ragione sul disavanzo commerciale, siccome per noi europei il mercato americano è importante, credo che dobbiamo investire di più negli Usa, comprare più prodotti e contemporaneamente continuare ad esportare. Credo che questo possa essere un buon accordo”. Lo afferma Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, in occasione del “Giorno de La Verità”.

