Da ‘Scateno’ a Cateno: gli ostacoli, i gatti e l’ambizione

Cosa fa De Luca? Il progetto di sempre

Dopo la domanda: che fa Edy Tamajo?, a che punto è la sua scommessa, in calce alle Elezioni Europee?, eccone un’altra politicamente plausibile. Ed è questa: che fa davvero Cateno De Luca? Come si sta organizzando ‘Scateno’ che ha terremotato la scorsa campagna elettorale per le Regionali?

Il quesito, soprattutto per i distratti non esperti di Deluchismo, né edotti sugli sviluppi recenti, ha un senso perché si discute di un protagonista della politica siciliana, attualmente sindaco di Taormina. Uno di cui sentiremo parlare ancora – come Edy Tamajo, del resto – se non altro per una mai doma voglia di rivalsa.

L’obiettivo è quello di sempre, dichiarato a LiveSicilia.it, già nel 2019, con Musumeci presidente. Una chiacchierata che reiterava un sogno: Palazzo d’Orleans. Dunque, è logico pensare che il presente momento di attesa sia quasi come un operoso allenamento. Qualcosa che prende l’avvio e prelude al rilancio di una ambizione.

Però, i contesti cambiano. Sud Chiama Nord, come racconta a parte il nostro Salvo Cataldo, non sembra in floride condizioni di salute. Significa che la forza del Deluchismo è in fase di declino? Mai dire mai con un simile misirizzi.

Per ora ‘Scateno’ – a scorgere rapidamente il suo social, salvo sorprese – sembra avere indossato i panni di Cateno, almeno da un mese e mezzo. Praticamente inappuntabile. Affettuoso. Istituzionale. Una sembianza – diciamo – moderata, rispetto a certe sortite pre-elettorali.

Sul suo profilo, per esempio, ci sono foto bucoliche, rilassate, immagini con i gatti, un dettaglio che raccoglie la simpatia umana di molti, a cominciare da chi scrive. Ma alla domanda politica non si sfugge, prima o poi. Per cui: Cateno guarda i gatti e va bene così. Gli elettori, domani, chi guarderanno?