De Luca (M5s): “Audizione urgente sulla discarica di Mazzarrà”

Le parole del capogruppo dei pentastellati all'Ars

MAZZARRÀ SANT’ANDREA – Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, ha presentato una richiesta formale di audizione urgente al presidente della IV commissione Ambiente sulla messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea per fare “chiarezza sulle procedure in corso, sullo stato degli interventi e sulle responsabilità amministrative e operative legate a un sito che da anni rappresenta una grave criticità ambientale per il territorio”.

De Luca (M5s): “Audizione urgente”

“È indispensabile – afferma De Luca – che il governo regionale si assuma l’onere della messa in sicurezza e della bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Parliamo di una situazione che desta forte preoccupazione per l’ambiente e comporta gravi rischi per la salute dei cittadini. La Regione ha il dovere di garantire trasparenza, tempi certi e interventi efficaci per arrivare finalmente alla messa in sicurezza e alla bonifica definitiva dell’area”.

“Occorre verificare – aggiunge Antonio De Luca – quali interventi siano stati realmente avviati, quali criticità permangono e se le azioni messe in campo siano adeguate a tutelare il territorio e le comunità locali. Non possiamo permettere ulteriori ritardi su una questione che riguarda direttamente ambiente, sicurezza e diritto alla salute. L’obiettivo è quello di portare nelle giuste sedi istituzionali questa delicata problematica e accelerare un percorso che porti, finalmente, alla soluzione definitiva dell’emergenza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea”.

L’esponente M5s sollecita la presenza in commissione dell’assessore Francesco Colianni, del dirigente generale e commissario delegato per lo stato di crisi della discarica, Arturo Vallone, del curatore fallimentare della società Tirreno ambiente, Angelo Vitarelli e dei rappresentanti delle associazioni Zero Waste Sicilia e Piero Angela di Furnari.