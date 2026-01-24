De Luca (ScN): “Giardini Naxos non ha sindaco né commissario”

"È un Comune abbandonato dallo Stato e dalla Regione"

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – I deputati regionali Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Siciliana sulla gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry nel Comune di Giardini Naxos e sulla mancata nomina del commissario straordinario per sopperire alla mancanza del sindaco, decaduto lo scorso dicembre, dopo la pronuncia della Corte d’appello di Messina che ha confermato la decisione di primo grado.

“Giardini Naxos oggi è un Comune abbandonato dallo Stato e dalla Regione nel momento più drammatico della sua storia recente – dice Cateno De Luca -. Un territorio colpito duramente dal ciclone viene lasciato senza una guida”.