Decontribuzione per il sud, Tamajo: “Ossigeno per le aziende”

L'intervento in vista della scadenza della misura

PALERMO – L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, interviene in merito alla scadenza della decontribuzione Sud, prevista per il prossimo 31 dicembre 2024.

“In un momento così delicato per il nostro tessuto economico, è fondamentale affrontare la questione della decontribuzione Sud con attenzione e sensibilità – afferma Tamajo – siamo certi che il governo, come sempre, saprà valutare con equilibrio e lungimiranza gli effetti positivi che questa misura ha generato per le nostre imprese, non solo in Sicilia, ma in tutto il Sud.”

“La proroga della decontribuzione è un investimento”

L’assessore ha evidenziato l’importanza di garantire continuità alle politiche di sostegno: “Non possiamo dimenticare – dice – il ruolo che la decontribuzione ha avuto nel dare ossigeno alle aziende in anni complessi. Una sua eventuale proroga non sarebbe un costo, ma un investimento nel futuro del nostro Paese e un’opportunità per consolidare quanto di buono è stato costruito”.

Rivolgendosi al governo, Tamajo auspica una soluzione condivisa: “Siamo certi che il dialogo tra le istituzioni nazionali e regionali – afferma – permetterà di individuare le strategie più adeguate per sostenere le imprese e favorire lo sviluppo del Mezzogiorno”.

“La Sicilia – conclude Tamajo – con le sue eccellenze e il suo impegno, vuole continuare a essere protagonista di un percorso di crescita equa e sostenibile. Siamo pronti a fare la nostra parte, offrendo pieno sostegno e confronto costruttivo affinché si possano creare le migliori condizioni per il benessere delle nostre imprese e comunità”.