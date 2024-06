Proroga decontribuzione, Vecchio: “Misura che aiuterà la Sicilia”

"Plauso al ministro Fitto e al governo per il risultato ottenuto"

PALERMO – “Plauso e ringraziamento al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, al governo Meloni, per l’importante risultato ottenuto a Bruxelles con la proroga della decontribuzione per le assunzioni nel Sud Italia fino a dicembre”, sono le dichiarazioni del presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio.

“Si tratta di una misura che rappresenta un sostegno fondamentale per le nostre imprese e che si rifletterà positivamente sui livelli occupazionali. Un sentito ringraziamento – continua Vecchio – anche al presidente di Confindustria Emanuele Orsini e al vicepresidente Natale Mazzuca per aver sostenuto con grande impegno una delle più importanti misure a favore delle imprese meridionali e più in generale a favore della coesione del Paese”.

“La decontribuzione si è rivelata essenziale per la ripresa economica e sociale del Sud. Grazie a questa proroga, molti lavoratori potranno beneficiare di nuove opportunità occupazionali e le aziende continuare a investire. L’auspicio è che tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici lavorino e si impegnino insieme per far sì che la misura diventi strutturale“.