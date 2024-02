Deejay Time Celebration, sarà in Sicilia: ad agosto tappa a Catania

È stata annunciata la tournée estiva

Dopo il successo della data sold out del 3 febbraio al Forum di Milano, Deejay Time – il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance – annuncia le prime date estive del Deejay Time Celebration, prodotta da Vivo Concerti e Friends & Partners. Unico appuntamento siciliano il 31 agosto 2024 alla Villa Bellini di Catania, un evento promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Alla già annunciata data di Roma (sabato 20 luglio 2024 @ Rock in Roma), Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso saranno i protagonisti di un estate indimenticabile esibendosi nelle principali a partire da: Ferrara (venerdì 21 giugno 2024 @ Ferrara Summer Festival, Piazza Trento Trieste), Legnano (MI) (sabato 13 luglio 2024 @ Rugby Sound, Castello di Legnano), Cattolica (sabato 10 agosto 2024 @ Arena della Regina) Arbatax (domenica 11 agosto 2024 @ Arabax Music Festival), Paestum (mercoledì 14 agosto 2024 @ Arena dei Templi), San Benedetto del Tronto (venerdì 30 agosto 2024 @ San B Sound, Parco Nelson Mandela) e Catania (sabato 31 agosto 2024 @ Villa Bellini).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire da mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 14.00.



Deejay Time Celebration porterà nel nostro Paese uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 21 giugno 2024 – Ferrara, Ferrara Summer Festival (Piazza Trento Trieste);

Sabato 13 luglio 2024 – Legnano (MI), Rugby Sound Castello di Legnano;

Sabato 20 luglio 2024 – Roma, Rock in Roma ;

Sabato 10 agosto 2024 – Cattolica, Arena della Regina;

Domenica 11 agosto 2024 – Arbatax, Arabax Music Festival;

Mercoledì 14 agosto 2024 – Paestum, Arena dei Templi;

Venerdì 30 agosto 2024 – San Benedetto del Tronto, San B Sound – Parco Nelson Mandela;

Sabato 31 agosto 2024 – Catania, Villa Bellini.