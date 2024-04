Delia, schiaffi e minacce alla ex amica: arrestata una 56enne

La denuncia e le indagini

DELIA (CALTANISSETTA) – Una donna di 56 anni è stata arrestata dai carabinieri di Delia, in provincia di Caltanissetta, per i reati di minaccia e danneggiamento. A denunciarla è stata la sua ex amica, una donna di 80 anni, che l’aveva anche ospitata più volte in casa fino a quando la 56enne aveva cominciato a trattarla male.

La ricostruzione dei carabinieri

Come ha raccontato la vittima ai carabinieri la loro amicizia era nata nel 2006. In diverse occasioni la vittima, poiché era vedova e i suoi figli abitavano in altre città, aveva anche invitato la donna a dormire in casa sua per tenerle compagnia. Ma da 2 anni a questa parte l’indagata avrebbe mostrato aggressività.

A peggiorare le cose sarebbe stato l’abuso di alcol da parte della donna che aveva cominciato anche a schiaffeggiare la sua ex amica fino a quanto quest’ultima non ha potuto far altro che chiudere i rapporti, vietandole di andare a casa sua. Da allora minacce e ingiurie si sarebbero moltiplicate. I carabinieri hanno arrestato l’indagata che ha rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico e, per questo, è stata condotta ai domiciliari.