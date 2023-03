Delitti contro il patrimonio nel Ragusano: un arresto e tre denunce

Prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni criminali predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti

1' DI LETTURA

RAGUSA – Prosegue l’attività di contrasto ai fenomeni criminali predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno effettuato servizi di controllo del territorio non solo mediante l’impiego di equipaggi di pronto intervento 112 ma anche con il supporto di reparti specializzati dell’Arma.

In particolare, a Vittoria, i militari del N. O. R. – Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà una coppia di quarantenni italiani, gravati da precedenti penali, autori di un furto aggravato in concorso in danno di un esercizio commerciale destinato alla vendita automatica di prodotti alimentari; i Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, invece, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dall’A. G. catanese, nei confronti di un 62enne italiano, resosi responsabile di una rapina aggravata in danno di una persona anziana, commessa a Chiaramonte Gulfi nel 2010.

Il soggetto è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Ragusa, ove si trova attualmente custodito. Gli stessi militari, inoltre, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 39enne italiano, con precedenti penali, che è stato trovato in possesso, presso la propria abitazione, di diverse dosi di cocaina e hashish nonché di materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro penale.