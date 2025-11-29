“Democrazia o bonapartismo” di Elena Gaetana Faraci: la presentazione

Modera lo storico Giuseppe Astuto

CATANIA – L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Catania e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università degli Studi di Catania annunciano la presentazione del volume “Democrazia o bonapartismo. La Francia e la crisi politico-istituzionale nella Seconda Repubblica (1848-1852)”, opera dell’autrice Elena Gaetana Faraci (Carocci Editore, 2025).

L’evento si terrà lunedì 1 Dicembre 2025 alle ore 10:30 nell’Aula Magna di Palazzo Pedagaggi, in Via Vittorio Emanuele II 49, Catania, all’interno dell’Università degli Studi di Catania.

L’incontro si aprirà con i Saluti Istituzionali che saranno portati da Francesca Longo, direttrice del DSPS dell’Università degli Studi di Catania, e da Francesco Paolo Giordano, Direttore del Comitato di Catania dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.

La discussione sarà moderata da Giuseppe Astuto dell’Università degli Studi di Catania. Seguiranno gli interventi di Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA di Roma, Fausto Proietti dell’Università degli Studi di Perugia, Francesco Di Donato, Presidente dell’Associazione Italiana di Storia dell’Istituzioni Politiche e docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Lorenzo Coccoli dell’Università degli Studi di Catania.

Le conclusioni della presentazione saranno affidate all’autrice del volume Elena Gaetana Faraci, docente di Storia delle Istituzioni all’Università degli Studi di Catania. Il lavoro analizza in profondità il cruciale periodo storico della Seconda Repubblica francese, concentrandosi sulla crisi politico-istituzionale che ne determinò la fine e l’instaurazione del Bonapartismo (1848-1852).