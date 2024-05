Dc, Nunzio Spanò coordinatore per il comprensorio Etna Nord

Lipera: "Una grande risorsa per il partito"

BRONTE – Nel giorno in cui la Democrazia Cristiana della Provincia di Catania si riunisce per incontrare Massimo Dell’Utri, giunge una nuova nomina per il partito del Segretario Nazionale Salvatore Cuffaro.

Nell’ottica di una completa organizzazione della DC nella provincia etnea, in vista dei prossimi impegni politici nonché per le successive e rispettive attività congressuali cittadine, il Segretario Provinciale del partito, Piero Lipera, ha nominato Nunzio Spanò quale Coordinatore Provinciale del comprensorio in cui rientrano i comuni di Bronte, Maniace, Maletto, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Piedimonte.

Spiega Lipera: “L’amico Nunzio Spanò, già amministratore locale nonché attuale consulente presso diverse amministrazioni locali, atteso la sua nota competenza in materia di finanza pubblica, è senza dubbio una delle migliori risorse umane del partito etneo. Sono oltremodo fiducioso che, tramite il suo operato, attento e meticoloso, il partito e le comunità interessate non potranno che beneficiarne”.

“Ringrazio il partito – dichiara Nunzio Spanò – per la fiducia accordatami. Un incarico che accetto con grande spirito di servizio, nella sincera convinzione di quanto il pensiero politico del popolarismo sturziano, oltre ad essere attuale, sia assolutamente necessario per la formazione e la crescita di un gruppo dirigente che punti alle qualità morali e professionali dei sui partecipi. Da domani sarò subito a lavoro, di concerto con dirigenti locali, la segreteria provinciale e la deputazione regionale, per stilare insieme un calendario di lavoro e di incontri”.