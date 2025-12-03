Detenuto aggredisce gli agenti all’Ucciardone: dieci feriti

La violenza durante l'incontro programmato con il padre

PALERMO – Dieci agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti e feriti da un detenuto nel carcere Ucciardone a Palermo. Otto agenti sono stati medicati all’Ingrassia mentre altri due sono stati portati al pronto soccorso di Termini Imerese.

L’aggressore aveva un incontro programmato con il padre e avrebbe avuto un alterco con il responsabile dei colloqui. Improvvisamente l’uomo di circa 35 anni avrebbe preso a calci e pugni gli agenti. Immediato l’intervento di altri poliziotti che sono stati colpiti.

Il detenuto è stato trasferito in un’altra sezione

All’aggressione avrebbero preso parte altri detenuti, i cui ruoli sono ancora da chiarire, ma con un po’ di difficoltà i poliziotti sono riusciti a riportare la calma. Sembrerebbe che il 35enne si sia reso protagonista di altri episodi analoghi, in un caso colpendo un agente di polizia penitenziaria alla testa provocandogli una lieve lesione al timpano dell’orecchio.

Il detenuto, intanto denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trasferito in un’altra sezione dell’Ucciardone in attesa di ulteriori disposizioni da parte della direzione carceraria che valuterà, fra le altre cose, il trasferimento in un altro istituto.