Devono scontare una pena, arrestati due latitanti a Palermo

L'operazione della squadra mobile del capoluogo

PALERMO – Gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare due giovani ricercati: il primo era irreperibile da un mese e doveva scontare in carcere una condanna a 4 anni, il secondo ai domiciliari per rapina quattro mesi fa si era strappato via il braccialetto elettronico.

Sono tornati agli arresti un palermitano di 39 anni, A. M., e un giovane di 22 anni, A. L., rintracciati rispettivamente in via Mongitore e in via Roma. Il 39enne, dopo una sentenza definitiva accurato di estorsione non era stato trovato in casa al momento dell’arresto.

I Falchi della squadra mobile, con il supporto delle pattuglie Nibbio, lo hanno rintracciato e arrestato nel mercato di Ballarò. Il 22enne è stato sorpreso dagli agenti nei pressi del supermercato Lidl in via Roma. I Falchi lo hanno bloccato e ammanettato.