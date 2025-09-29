Dichiarato morto a 22 anni, si presenta al suo funerale

Era stato scambiato per un coetaneo travolto da un camion

“Dentro la bara non ci sono io”: ventiduenne dichiarato morto si presenta al suo funerale lasciando attoniti parenti e amici. Non è una scena da film ma un fatto realmente accaduto a Villa Carmela, in Argentina.

Il protagonista di questa assurda vicenda, dato per morto in un incidente, era stato scambiato per un coetaneo travolto da un camion. Il corpo del defunto, irriconoscibile e privo di documenti, aveva spinto gli investigatori a collegare il decesso al ragazzo scomparso da casa da diversi giorni.

I genitori lo avevano riconosciuto dai vestiti

I genitori, che ne avevano denunciato la sparizione, si erano presentati in commissariato dopo aver appreso la notizia dell’incidente pensando che la vittima potesse essere il loro figlio. Accompagnati dalla polizia ad indentificare la salma, erano convinti di averlo riconosciuto attraverso alcuni dettagli dell’abbigliamento. A quel punto, le autorità giudiziarie avevano rilasciato un certificato di sepoltura.

Dichiarato morto, si materializza alle sue esequie

Ma proprio nel momento del dolore più intenso, mentre la comunità si stringeva in un ultimo saluto, il presunto morto ha varcato il portone della chiesa. Urla, panico e incredulità hanno preceduto l’esplosione di gioia dei presenti. “Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano. La verità è che eravamo sbalorditi”, ha raccontato una testimone.

Perchè il 22enne era sparito per giorni

Il ragazzo ha spiegato la sua assenza con parole semplici quanto sconvolgenti: “Ero andato da alcuni amici in un paesino vicino, ma ho perso conoscenza dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti”. La verità, dunque, è venuta a galla solo quando le autorità hanno riesaminato il cadavere nella bara, riuscendo finalmente a identificarlo e a restituirlo alla sua famiglia.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA