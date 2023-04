Difesa, Minardo: “L’ammodernamento degli arsenali è la priorità”

La visita alla base Navale di Augusta

PALERMO – “L’ammodernamento degli arsenali militari è una priorità economica e militare irrinunciabile, dobbiamo creare le condizioni per procedere ad un loro rapido adeguamento infrastrutturale e tecnologico”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo in visita questa mattina alla base navale di Augusta ( Siracusa), sede del comando marittimo Sicilia.

“Gli arsenali – continua Minardo – sono assetti strategici fondamentali e svolgono anche funzioni abilitanti per lo sviluppo dell’industria cantieristica nazionale e delle piccole e medie imprese che costituiscono l’indotto locale. Non c’è dubbio che gli Arsenali di Augusta, Taranto, Spezia e Brindisi meritano un’attenzione particolare come già chiesto dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare l’ammiraglio Credendino in audizione in Commissione Difesa di Montecitorio” Minardo è stato accolto alla base navale di Augusta dall’ammiraglio Andrea Cottini, Comandante del Comando Marittimo Sicilia, con il quale il Presidente della Commissione Difesa della Camera ha approfondito i progetti di sviluppo della base, la situazione del personale con un focus sulla struttura sanitaria d’eccellenza presente nella base.