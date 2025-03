Diga Garcia, domenica i volontari in azione per una pulizia straordinaria

Rimuoveranno i rifiuti abbandonati nell’area

CONTESSA ENTELLINA (PALERMO) – Domenica 30 marzo, a partire dalle 9.30, sulla riva sinistra della Diga Garcia “Mario Francese”, nel territorio di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, si svolgerà un’iniziativa di pulizia ambientale organizzata in collaborazione da SOStain Sicilia, la fondazione dei produttori vitivinicoli siciliani impegnati per la sostenibilità, e Plasticfree ODV, associazione che sensibilizza la collettività contro l’abbandono di rifiuti in plastica e contro gli abusi nell’impiego di questo materiale.

Attrezzati di guanti e sacchi, nel corso della mattinata i volontari rimuoveranno i rifiuti abbandonati nell’area, che ricade parzialmente nella riserva naturale “Rocca d’Entella” ed è per questo riconosciuta come Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale.

Al fianco di SOStain Sicilia e Plasticfree, che da tempo portano avanti un protocollo d’intesa per combattere l’inquinamento da plastiche, sarà presente anche il Club alpino italiano, gestore della riserva. L’iniziativa ha il supporto del comune di Contessa Entellina e della S.R.R. Palermo provincia ovest.

Sarà un’azione concreta e al tempo stesso simbolica: da un bacino idrico fondamentale per l’irrigazione delle zone agricole partirà un messaggio per la cura degli ecosistemi e la tutela delle acque pubbliche, sempre più preziose nell’aggravarsi delle siccità causate dal riscaldamento globale. Sarà anche un gesto in ricordo di Mario Francese, il giornalista ucciso dalla mafia per aver svelato gli interessi illeciti nella costruzione della diga Garcia, oggi a lui intitolata.