Diga Trinità, i sindacati: “Bene coi lavori, ma serve una cabina di regia”

"E' necessaria una gestione coordinata ed efficiente"

CASTELVETRANO (TRAPANI) – “I lavori alla diga Trinità di Castelvetrano procedono in maniera spedita, ma è necessaria una cabina di regia in prefettura per il monitoraggio dei lavori e della trasparenza nelle tempistiche e nella programmazione”. Lo affermano la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia che “esprimono soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento” della struttura.

“Le ultime decisioni assunte dal ministero delle Infrastrutture – si legge in una nota congiunta – si muovono nella direzione del ripristino dell’infrastruttura. L’autorizzazione all’aumento della quota di invaso, da 62 a 64 metri dal livello del mare, era una misura attesa da anni e fondamentale per assicurare acqua alle aziende agricole”.

“Garantire gestione coordinata”

Per i sindacati, Confagricoltura e la Cia è però “necessario garantire una gestione coordinata ed efficiente delle attività in corso”. “Siamo convinti – sottolineano – che soltanto attraverso un confronto continuo e strutturato sarà possibile garantire la piena funzionalità della diga e rispondere alle aspettative produttive e occupazionali delle comunità agricole”.