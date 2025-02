“Digital kids”, il progetto per i bambini nei reparti pediatrici

L'obiettivo è stimolare la crescita attraverso la tecnologia

CATANIA – Si sono riunite in videoconferenza/diretta streaming la Sesta e la Nona Commissione Consiliare Permanenti, presiedute rispettivamente dalle consigliere Mpa Serena Spoto e Simona Latino, per discutere del progetto “Digital Kids: Crescere con la Tecnologia nei Reparti Pediatrici”.

“In un’epoca – spiegano Serena Spoto e Simona Latino – in cui i bambini sono sempre più esposti a contenuti digitali passivi, è fondamentale offrire loro strumenti educativi che possano stimolare la creatività e l’apprendimento attivo”.

Il progetto “Digital Kids”

L’iniziativa, promossa da Generazione Ypsilon in collaborazione con Corsie a Colori, ha come obiettivo di trasformare il tempo trascorso dai bambini nei reparti pediatrici in un’occasione di crescita e scoperta attraverso la tecnologia.

All’incontro hanno partecipato anche la dottoressa Federica Giaquinta, presidente di Generazione Ypsilon, e il dottore Claudio Coppola, presidente di Corsie a Colori che hanno illustrato l’importanza di questa iniziativa e i benefici che può portare ai piccoli pazienti.

Il progetto, infatti, prevede attività interattive che aiutano i bambini a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e costruttivo, andando oltre il semplice intrattenimento.

Un progetto che ha riscosso grande attenzione per la sua rilevanza sociale e per il contributo che può dare al benessere dei bambini ricoverati, dimostrando come la tecnologia possa essere un valido alleato nel percorso di cura e crescita.