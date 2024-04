Fiori d'arancio a Vulcano

LIPARI (MESSINA) – Diletta Leotta ha scelto l’isola di Vulcano, alle Eolie, per il suo matrimonio con il portiere tedesco del Newcastle Loris Karius. La giornalista catanese avrebbe scelto come location l’hotel a 5 stelle ‘Therasia’. La data scelta è quella del 22 giugno.

Vip in arrivo a Vulcano

Per Vulcano una importante occasione di marketing turistico, dopo un periodo buio legato ai rischi per le emissioni di gas che avevano messo in crisi l’economia legata al turismo. Sull’isola si prevede un massiccio afflusso di vip e personaggi del mondo della tv.

