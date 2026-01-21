Dipasquale (Pd): “Dichiarare lo stato di calamità naturale”

Il deputato: "Immediatamente un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri"

PALERMO – “Visti i copiosi danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia, ci aspettiamo – e lo diamo ormai quasi per scontato – la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Al tempo stesso, ci auguriamo però che non accada quanto già visto in passato, con i danni del ciclone Athos del 2012 e quelli di febbraio 2023, ancora oggi in gran parte non risarciti”, lo dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Non riteniamo sufficiente – aggiunge – una semplice dichiarazione di calamità se non si apre immediatamente un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come fece Bonaccini per l’Emilia-Romagna, per ottenere risorse adeguate e tempi certi. Ci auguriamo che questa – conclude Dipasquale – non sia l’ennesima promessa disattesa e che arrivino finalmente risposte concrete alle imprese e alle famiglie duramente colpite da quanto accaduto“.