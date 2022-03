Dipendenti comunali, protesta in piazza Stesicoro

“Se non arrivano risposte, continuerà lo stato di agitazione”.

CATANIA. “Se non avremo risposte dal Comune di Catania continuerà lo stato di agitazione dei dipendenti dell’ente”.

Lo hanno detto questa mattina i rappresentanti sindacali di CGIL FP e UIL FPL durante il sit-in che si è tenuto in piazza Stesicoro per denunciare quanto accade ai dipendenti del Comune che da tempo attendono di ricevere le somme confluite sulla massapassiva e sugli arretrati contrattuali: “ci sono lavoratori che attendono migliaia di euro e in un momento storico come questo ogni somma è fondamentale per sopravvivere”, ribadiscono Stefano Passarello e Gaetano Del Popolo, rispettivamente segretari provinciali della Uil Fpl e della Fp Cgil.

I due sindacalisti attendono adesso risposte dagli assessori preposti e dal sindaco facente funzione e non accettano più che ci siano rimpalli tra la Commissione Straordinaria di Liquidazione e l’Amministrazione Comunale. “Questo ai lavoratori interessa poco, i lavoratori si aspettano che vengano liquidate le spettanze per prestazioni già da tempo rese, precisamente da anni. Probabilmente i dipendenti del Comune di Catania sono gli unicidipendenti pubblici in tutta la Nazione a non aver ancora percepitogli arretrati degli adeguamenti contrattuali, CCNL 2016/2018.Una situazione non più tollerabile, ora è il tempo in cui occorrono risposte certe e fatti concreti e verificabili”, dicono ancora i due sindacalisti che aggiungono: “siamo consapevoli del particolare momento di crisi istituzionale e politica della nostra città maquesto non può essere un alibi per giustificare una situazione di stallo che ha penalizzato la carriera e la crescita professionale dei dipendenti, in un quadro di carenza di personale che ha assunto proporzioni spaventose dentro un contesto caratterizzato da luoghi di lavoro non consoni e con la sicurezza del personale non sempregarantita”.

Se servirà, Fp Cgil e Uil Fpl si consulteranno con gli avvocati per promuovere un’azione contro il comune di Catania.



“Ci sono oltre cinque milioni di euro dei cittadini di cui si sono perse le tracce. Sono le risorse per pagare gli arretrati dei dipendenti del Comune di Catania, iscritte a bilancio e mai erogate. Su questa vicenda chiediamo alla magistratura di intervenire, mentre sulle carenze sempre più gravi negli uffici comunali chiediamo all’Amministrazione di essere convocati con urgenza, per capire cosa sta accadendo”. È la denuncia di Pippo Scalia, coordinatore responsabile comunale di Snalv, Confsal.