Disabile investito con 20 euro in mano: “Un fatto che ci colpisce come…”

L'amara riflessione del presidente del consiglio comunale

CATANIA – “La notizia di Salvo, un ragazzo con disabilità investito a Catania e lasciato per strada con appena 20 euro in mano, ci colpisce come un pugno allo stomaco. E deve fare riflettere. Tutti”. Lo afferma in una lettera il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi.

“Non è semplicemente un fatto di cronaca. È una questione di coscienza. Della coscienza e della dignità di un’intera comunità – insiste – Il grado di civiltà di una città, e di conseguenza anche della nostra, si misura anche da come protegge e accoglie i suoi cittadini più fragili: chi vive una condizione di disabilità, chi non ha una rete familiare solida, chi ogni giorno affronta una vita in salita”.

E aggiunge: “Davanti a episodi come questo, dunque, il punto non è cercare subito un colpevole da additare ma chiederci verso cosa stiamo andando e quale cultura stiamo contribuendo a costruire per le generazioni future. Non è retorica, ma responsabilità”.

“Perché – dice Anastasi – se sappiamo indignarci, giustamente, per la spazzatura in strada, per il traffico impazzito, per la sosta selvaggia, allora dobbiamo indignarci anche, e di più, per chi abbandona un giovane disabile sull’asfalto, lasciandogli in mano qualche banconota, come tentativo di lavarsi la coscienza dopo averlo investito”.

“Perché in una città moderna, europea, mediterranea e civile non possono essere tollerati né accettati come normali fatti di questa gravità, così come ogni forma di violenza, anche solo verbale, deve essere respinta con assoluta fermezza. È questo il senso – continua il presidente – che mi spinge a condannare episodi come quello accaduto a Salvo e, nello stesso tempo, a esprimere la mia piena solidarietà e il mio sostegno al sindaco Trantino, recentemente oggetto di gravi e inaccettabili minacce”.

E conclude: “E’ necessario un cambio di passo culturale. Umano, prima ancora che politico“.