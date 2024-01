Disagi dei pendolari di San Giuseppe Jato, il sindaco: “Servono bus privati”

"I pullman dell'Ast sono malfunzionanti e con pochi autisti"

PALERMO – Per evitare i disagi dei pendolari di San Giuseppe Jato “servono dei pullman privati”. Lo dice il sindaco del Comune, Giuseppe Siviglia, durante una riunione in Prefettura a Palermo, rivolgendosi in particolare ai rappresentanti dell’assessorato regionale ai Trasporti, guidato da Alessandro Aricò e dell’Ast, Azienda siciliana trasporti.

Tanti cittadini, sia lavoratori che studenti, hanno riscontrato diversi disagi con i pullman dell’Ast, spesso malfunzionanti e con pochi autisti, per raggiungere Palermo. I ragazzi spesso sono costretti a saltare le lezioni o ad essere accompagnati a scuola dalle famiglie.

“Situazione intollerabile”