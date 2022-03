Discarica di Collesano, la sentenza del Tar: il comune di Altavilla dovrà pagare

Dopo vent'anni si conclude la querelle giudiziaria fra gli enti

Il comune di Collesano poteva aumentare le tariffe della sua discarica e il comune di Altavilla, adesso, dovrà pagare 150 mila euro. Si conclude dopo oltre vent’anni una querelle fra i due enti del Palermitano, la cui battaglia legale è andata avanti fra decreti ingiuntivi e ricorsi fino alla sentenza del Tar Sicilia che ha dato ragione al comune di Collesano rappresentato dall’avvocato Giovanni Puntarello.

La vicenda inizia quando Collesano adegua la tariffa per il conferimento dell’immondizia nel proprio impianto di smaltimento in contrada Ottosalme per far fronte anche alle spese di bonifica ed esproprio; fra i due comuni inizia così un braccio di ferro sulla cifra da versare che finisce presto nelle aule di tribunale fino a quando, nel 2017, la palla alla giustizia amministrativa. “La necessità di rideterminare la tariffa era scaturita dall’esigenza di ricalcolare quella già vigente, alla luce dei maggiori costi che si erano resi necessari per la bonifica della struttura oltre che per lo smaltimento del percolato – si legge in una nota dell’avvocato Puntarello – In considerazione di ciò, il Comune di Collesano, nell’oramai lontano 2010, aveva promosso un apposito ricorso per decreto ingiuntivo davanti il Tribunale di Termini Imerese a seguito del quale si era aperto un procedimento di opposizione conclusosi solo nel 2018 con una sentenza che statuiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario”.

Il Tar, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio già espletata nell’ambito del giudizio civile, ha ritenuto fondate le tesi difensive del comune madonita, condannando il comune di Altavilla Milicia al pagamento complessivo di una somma di poco superiore a 150 mila euro.