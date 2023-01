Catania, la Polizia chiude discoteca: sfollati 300 ragazzi

A Catania, sabato sera movimentato in un bar, che sarebbe stato adibito a discoteca: gestore denunciato dalla Polizia amministrativa

Catania. L’ultimo ballo, sabato sera, lo ha deciso la Polizia, che ha letteralmente accompagnato all’uscita trecento ragazzi, scoperti a ballare in una discoteca abusiva, ora chiusa dagli investigatori con tanto di denuncia del gestore. Secondo quanto si apprende, aveva il permesso solo per il bar, eppure sabato sera era in corso una serata danzante, anche abbastanza affollata.

Peccato per gli organizzatori dell’evento che il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Pasi della Questura di Catania, a seguito di un controllo, ha interrotto le danze e chiuso la discoteca. al gestore viene contestata la presunta violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché, secondo gli investigatori, non sarebbe stata “effettuata la prevista e necessaria verifica della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante la solidità e la sicurezza dell’edificio”.

Inoltre non vi sarebbero state “uscite di sicurezza idonee a sgombrare” il locale “in caso di incendio, a tutela dell’incolumità pubblica”. Il gestore è stato infine sanzionato perché “sprovvisto della prescritta licenza di PS per tenere trattenimenti danzanti, di competenza del Questore di Catania”.