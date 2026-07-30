Dissesto Campofelice di Roccella, riaperti i termini per i creditori

Il termine ultimo è fissato al 26 agosto

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Si riaprono i termini per imprese, fornitori e cittadini che vantano crediti nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella. La Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) ha ufficialmente disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva per ulteriori 30 giorni.

Il nuovo termine perentorio entro cui inviare le domande è stato fissato per il 26 agosto 2026 (entro le ore 23:59 in caso di trasmissione via PEC). Una scelta dettata dalla volontà dell’organo di gestione straordinaria di garantire la massima partecipazione possibile dei soggetti legittimati e assicurare un quadro quanto più completo e veritiero del debito pregresso dell’Ente.

“Una decisione assunta per preminenti ragioni di pubblico interesse e per garantire la massima partecipazione alla procedura, assicurando efficacia e trasparenza all’azione di risanamento dell’Ente”, evidenzia la Commissione Straordinaria.

Un elemento tecnico fondamentale stabilito dalla Delibera riguarda la continuità temporale: la riapertura opera senza soluzione di continuità a partire dal 28 luglio, ovvero dal giorno immediatamente successivo alla precedente scadenza. Questo significa che restano pienamente valide e acquisite agli atti tutte le istanze inviate entro il primo termine del 27 luglio, così come quelle giunte nei giorni intermedi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2026, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione – composta dal Presidente Dottore Giuseppe Catalano e dai componenti Dottor Francesco Mario Fragale e Dottor Salvatore Bonanno, assistiti dal Segretario Generale Dottor Santo Ciccarelli – insediatasi ufficialmente il 27 maggio 2026 per la gestione dell’indebitamento pregresso.

L’Avviso integrativo di riapertura dei termini e la relativa documentazione sono consultabili all’Albo Pretorio Telematico e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.