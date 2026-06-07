 Distributore incendiato a Capaci, solidarietà dell'assessore Tamajo
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Distributore incendiato a Capaci, Tamajo: serve un piano sicurezza

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La solidarietà dell'assessore regionale alle Attività produttive
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – “Esprimo la mia piena solidarietà ai titolari e ai lavoratori della stazione di servizio di Capaci colpita dal grave incendio la scorsa notte. Ma oggi non possiamo limitarci ai messaggi di vicinanza: la solidarietà, da sola, non basta più”. Lo dichiara l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che interviene dopo l’ennesimo episodio che ha interessato un’attività economica del territorio palermitano.

“Quando imprese e commercianti vivono nella paura di intimidazioni e danneggiamenti, è in gioco la libertà di fare impresa e la serenità di un’intera comunità – aggiunge Tamajo -. Lo Stato deve far sentire con forza la propria presenza e chi lavora onestamente non può essere lasciato solo”.

“Per questo ritengo necessario che si debba avviare un piano straordinario per la sicurezza, con un rafforzamento dei controlli sul territorio e un maggiore coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine. Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati eventuali responsabili. Ma la risposta delle istituzioni, deve essere ferma: difendere chi investe, crea lavoro e contribuisce allo sviluppo della nostra terra significa difendere la Sicilia che vuole crescere nella legalità”.

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