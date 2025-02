Da Salemi a Sanremo, per il dj Andrea Cinquino un sogno che si avvera

Suonerà il 13 febbraio al 'The Club' di Casa Sanremo

PALERMO – Un sogno che diventa realtà. Andrea Cinquino, giovane Dj e produttore siciliano di 25 anni, originario di Salemi, in provincia di Trapani, si esibirà al ‘The Club’ di Sanremo durante il festival della canzone italiana. Una passione per la musica da discoteca, la sua, che nasce tra i banchi di scuola nel 2018 quando, attraverso un’App sul cellulare, Andrea comincia a mixare le sue prime canzoni.

La prima console e i mix

A 18 anni, riceve la sua prima console, regalatagli dai genitori che lo hanno subito appoggiato incoraggiando il suo talento. Inizia così i primi grandi mix e i primi mash-up sbalordendo il pubblico, inizialmente composto da amici e avventori dei piccoli locali del suo paese. Inseguendo il suo sogno, Andrea, sempre da autodidatta, inizia così a produrre la sua musica e a pubblicare i primi contenuti online.

Da lì in poi, tutto in discesa, come spesso capita a chi ha un dono inestimabile tra le mani. Nel suo caso, la capacità di creare brani e melodie uniche nel loro genere, apprezzate in tutta Italia.

Il boom sulle piattaforme

Dj più anziani e con maggiore esperienza iniziano infatti a utilizzare le sue canzoni durante grandi eventi. Lo contattano per delle collaborazioni e i suoi profili social esplodono. Viene chiamato ad esibirsi nelle grandi città d’Italia, come Milano o Bergamo, dopo essersi esibito naturalmente nelle principali città siciliane.

Andrea Cinquino

L’invio della candidatura

Casualmente, l’anno scorso, legge un annuncio del ‘The Club’ di Sanremo e decide di inviare la sua candidatura. Venti minuti di mix e mash-up che gli hanno fatto guadagnare l’ingresso nella “vetrina nazionale” dei giovani talenti. A sponsorizzare l’evento è infatti Casa Sanremo, affiliata al Festival.

Il The club Casa Sanremo

Il palco di The Club Casa Sanremo rappresenta, da oltre 14 anni, un’occasione di visibilità nazionale per Dj, Dj producer e Dance Singer emergenti. Un vero e proprio trampolino di lancio per promuovere il proprio progetto. È il luogo dove si incontrano discografici, produttori, giornalisti di settore e addetti ai lavori e dove si recano gli artisti in gara al Festival in occasione dei loro showcase. Andrea salirà sul palco la sera di mercoledì 13 febbraio e la sua performance verrà trasmessa in diretta su YouTube.

“Ho iniziato per gioco”

“Ho iniziato quasi per gioco – racconta il giovane dj -. Ho scaricato un’app sul cellulare e smanettandoci un po’ è nata la passione. I miei genitori mi hanno allora comprato una console e in soli due anni ho iniziato a produrre i miei contenuti, suonando prima nei locali di Salemi e poi nelle grandi città siciliane. Appena ho condiviso la mia musica sulle piattaforme online sono stato contattato per collaborazioni e per suonare anche al nord Italia”.

Andrea Cinquino durante una serata a Marsala

L’annuncio

“Ho letto l’annuncio e la cosa ha subito suscitato il mio interesse”, spiega Andrea, parlando della sua candidatura al ‘The Club’. “Ho mandato 20 minuti di mix, incrociando le dita e, a fine anno, mi è arrivata la mail di accettazione che tanto aspettavo”.

“Pronto a partire”

“Partirò lunedì – svela Andrea – e mi esibirò al ‘The Club’ mercoledì sera. Sono un po’ emozionato ma confido nella mie capacità. Tra il pubblico ci saranno organizzatori, esponenti importanti, manager di alto livello e, chissà, forse incontrerò anche i partecipanti del Festival. Spero di riuscire a fare ballare e far divertire tutti con la mia musica”.