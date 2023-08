Cosa serve per partecipare all'avviso

PALERMO – Al via le domande per il bonus affitti 2021 in Sicilia. L’assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha pubblicato il bando integrazione affitto, che stanzia 17 milioni di euro di fondi.

Tutte le informazioni

Ai fini dell’erogazione del contributo, le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità online, a partire dalle ore 9 del 21 agosto e fino alle 18 del 20 ottobre (termine perentorio), con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati sul portale web (QUI il link). Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.

Per partecipare all’avviso è necessario: dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica); accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione) dalle 9 del 21 agosto alle 18 del 20 ottobre, completare le differenti sezioni dell’istanza e presentarla.

“Si tratta di 17 milioni di euro di fondi previsti”

Il segretario del Sunia Palermo, Zaher Darwish, commenta così la pubblicazione del bando: “Si tratta di 17 milioni di euro di fondi previsti dai precedenti governi nazionali. Si tratta di stanziamenti relativi all’anno 2021, poi cancellati dall’attuale governo Meloni. Il sindacato degli inquilini ha contestato al governo nazionale l’assenza di provvedimenti di sostegno alle famiglie in disagio economico. Viene criticata inoltre l’assenza di un piano nazionale che affronti il tema delle esigenze abitative”.