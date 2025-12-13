La domenica dei boss di Palermo: vestiti eleganti e dolci per la famiglia

Le nuove regole nel mandamento della Noce

PALERMO – L’abito fa il monaco. Almeno così la pensano i nuovi boss. Vestirsi eleganti di domenica è anche un modo per distinguersi dai nuovi picciotti dal look discutibile, quelli che portano la barba lunga e le collane pacchiane al collo. Il nuovo che avanza non piace ai giovani mafiosi che guardano con nostalgia al passato.

Le regole per la domenica dei boss

Antonio Di Martino è stato il reggente della famiglie di Altarello di Baida, che insieme a Noce e Cruillas compongono il mandamento. È deceduto lo scorso marzo, ma le sue regole sono rimaste in vigore. Ne discutevano nell’ottobre di due anni fa Girolamo Quartararo e Paolo Bono, due degli arrestati nel blitz della squadra mobile.

Quest’ultimo sarebbe stato formalmente affiliato a Cosa Nostra. “Scendi in campo ora tu, tu scendi in campo, Paolo”, gli dissero un giorno di agosto 2023. Il suo “contratto” era pronto per la firma quando era ormai alla soglia dei 50 anni.

I boss “all’antica”

“Ti devo dire una cosa Mimmo… cosa è questo discorso dei dolci, la domenica, ora? Questa nuova è Mimmo – diceva Bono a Quartararo – Sì, i dolci la domenica… per impegno dice”. Quartararo era al corrente: “La domenica i dolci per la famiglia, certo… all’antica. Sì all’antica… la domenica ci vedevamo tutti al bar…”.

Bono riferiva le parole pronunciate da Di Martino, meglio conosciuto come “Martino moto”: “… mi fa: ora tu vieni là direttamente con me perché abbiamo parlato di te’. E gli ho detto: ‘In sostanza devo dire a qualche mio amico che deve andarsi a compare i vestiti?’… e lui dice: ‘Sì…”.

Quartararo era preoccupato di non essere all’altezza: “… io sono vestito normale come tutti i giorni. Io non ho abiti della domenica… vabbè, io vesto diretto, come viene, per me…”. “

L’ho capito, perché prima… io mi ricordo mia madre mi diceva… queste qua (le scarpe ndr) conservatele per le feste, queste per la domenica -aggiungeva -, io gli ho detto: ho messo la cera prima e i vestiti quelli normali… no, invece loro adesso vogliono che la domenica mi devo mettere un pezzo di giacca, tipo mezzo spolverino”. Almeno la domenica i nuovi boss dovevano andare in giro con abiti eleganti.