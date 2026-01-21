 Donna morta in casa a Biancavilla: ipotesi di incidente domestico
Donna morta in casa a Biancavilla: ipotesi di incidente domestico

Era deceduta da 4 o 5 giorni
CATANIA – Una 58enne è stata trovata morta nell’abitazione in cui viveva da sola a Biancavilla, in provincia di Catania. La donna sarebbe deceduta da 4-5 giorni. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un incidente domestico: la vittima avrebbe battuto la testa ed sarebbe caduta a terra.

La casa era chiusa dall’interno e in ordine. Sul posto i carabinieri della stazione di Biancavilla e del Sis del comando provinciale di Catania assieme al sostituto procuratore di turno. La Procura sta attendendo la valutazione del medico legale prima di decidere se disporre, eventualmente, l’autopsia.

