Donna uccisa a coltellate, il cognato confessa l’omicidio

Lunedì lutto cittadino a Giarratana.

GIARRATANA – Mariano Barresi, 65 anni, è stato fermato dalla Procura di Ragusa per l’omicidio, a Giarratana, della cognata, Rosalba dell’Albani, di 52 anni. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri. L’uomo, assistito dal suo legale, ha ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio del magistrato al quale ha detto, tra l’altro, di “sentirsi depresso negli ultimi tempi dopo essere andato in pensione quasi due anni fa”. La donna è stata assassinata a coltellate nel cuore della notte mentre si trovava in casa dalla madre dal marito della sorella. A Giarratana si piange per la tragedia.

“E una tragedia inspiegabile, senza senso e senza alcuna motivazione. Siamo tutti sconvolti e addolorati da questo delitto. Conosciamo tutti la famiglia dell’Albani, molto coesa e stimata da tutti. Alcuni sono impegnati nel sociale, o nelle attività sportive o nella parrocchia. Non riusciamo a capire cosa possa essere accaduto ed il dolore e grande, per tutti”.

Lo afferma il sindaco di Giarratana, Bartolo ‘Lina’ Giaquinta, sull’uccisione di Rosalba dell’Albani, assassinata dal cognato Mariano Barresi. “Attendiamo di comprendere dagli inquirenti qualcosa in più – aggiunge il primo cittadino – insieme alla parrocchia stiamo organizzando una fiaccolata per essere vicini alla famiglia in questo momento di dolore così atroce. Il giorno del funerale proclameremo il lutto cittadino”