Dopo il successo a Sanremo arriva l’annuncio: Lazza in concerto a Palermo

Il cantante si esibirà al Velodromo Paolo e Borsellino

PALERMO – Palermo torna al centro della musica e si candida come capitale dei grandi eventi musicali e tappa delle più importanti tournée nazionali e internazionali. Un ritorno atteso e in grande stile, reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Palermo, nelle persona del sindaco Roberto Lagalla, e gli Assessorati alle Politiche Culturali, diretto da Pietro Cannella, e al Turismo, Sport e Spettacolo, guidato da Sabrina Figuccia, con i quali si susseguono proficui confronti e studi di fattibilità sulla realizzazione del prossimo calendario di eventi, il cui prestigio è avvalorato dall’interesse di importanti artisti della musica contemporanea che scelgono Palermo e dalla collaborazione con nuove realtà imprenditoriali nel settore, come Gomad concerti.

È questa la cornice che fa sfondo alla prima edizione del Green Pop Festival, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che da luglio a settembre 2023 propone la programmazione di concerti al Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa.

Arriva oggi l’annuncio di uno live tra i più attesi di questa stagione: LAZZA – 12 LUGLIO VELODROMO “PAOLO BORSELLINO” DI PALERMO; biglietti disponibili solo on line da lunedì 13 marzo ore 13:00 su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets) e nei punti vendita autorizzati da sabato 18 marzo 2023 – ore 11:00.

Dopo il trionfo a Sanremo con Cenere, l’aura di LAZZA è sempre più potente. Gli oltre 10 MLN di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove CENERE è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global – attualmente salito alla posizione 29.

Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live. E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023 prodotto da Vivo Concerti e Next Show per infiammare le arene e i festival estivi più importanti d’Italia. Se Cenere vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.

IL FESTIVAL

La musica nello spazio urbano, che porta il pubblico in tre contesti suggestivi e accoglienti, diversi tra loro ma accomunati dall’essere luoghi di riferimento sociale e culturale, che stimolano un’attenzione differente verso la città, le architetture e il suo paesaggio. Green Pop Festival crea spettacolo e unisce accoglienza e promozione territoriale, avendo a cuore la sua tutela, riducendo al minimo l’impatto ambientale e preservando i luoghi storici che lo ospitano.

Un festival pensato per tutti, un pubblico trasversale, accomunato dalla passione per la musica e per la città di Palermo: le migliaia di spettatori si ritrovano immersi nel parco naturale che ospita il Teatro di Verdura, all’interno del Giardino di Villa Castelnuovo, nel cuore di un’ex area industriale di Palermo che ha avuto un ruolo centrale tra ‘800 e la prima metà del ‘900, dove oggi sorgono i Canteri Culturali alla Zisa oggi riconosciuti una “fabbrica di produzione culturale”. O ancora la grande struttura del Velodromo intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, che si “riaccende” con grande musica dal vivo.

DUE SEZIONI DEL GREEN POP FESTIVAL DEDICATE AL PUBBLICO DELLA MUSICA POPOLARE CONTEMPORANEA:

URBAN | calendario in aggiornamento

LAZZA – 12 luglio Velodromo “Paolo Borsellino”,

MR RAIN – 11 agosto Teatro di Verdura,

MADAME – 24 agosto Teatro di Verdura;

CANTAUTORI | calendario in aggiornamento

MASSIMO RANIERI – 23 agosto Teatro di Verdura,

UMBERTO TOZZI – 24 settembre Teatro di Verdura,

CLAUDIO BAGLIONI – 12/13/14 ottobre Velodromo “Paolo Borsellino”.

“La musica ha un grande potere terapeutico – afferma il manager e direttore artistico del Festival Nuccio La Ferlita – il nostro lavoro oltre che a tradursi in termini economici e numerici ha uno scopo altrettanto importante per un paese che fa della cultura e dell’intrattenimento un valore realmente assoluto. Siamo sempre più convinti che la musica è terapia per il corpo e per l’anima, produce benessere fisico e contribuisce a spingere via le nuvole, quelle della routine e dello stress di tutti i giorni e migliora lo spirito. Parafrasando l’art. 9 della nostra Costituzione è possibile leggervi la volontà di coinvolgere anche la collettività nella promozione della cultura e della socialità, nel segno della tutela attiva del patrimonio storico, artistico, naturalistico e culturale“.