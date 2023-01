Dopo la rissa prova a investirlo con l’auto, arrestato

I carabinieri di Sortino e i "Cacciatori" di Sigonella hanno eseguito l'ordinanza.

1' DI LETTURA

SIRACUSA – In apparenza sembrava un danneggiamento a un bar, dove durante la notte, davanti all’ingresso, era avvenuta un’aggressione ai danni di un giovane più volte colpito con bastoni, calci e pugni da due uomini. Ma i carabinieri di Sortino e dello squadrone eliportato “Cacciatori” di Sigonella hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di Andrea Zappulla, 29 anni, di Sortino accusato di tentato omicidio aggravato. Grazie ai filmati di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto I militari hanno identificato la vittima e gli aggressori che dopo le percosse hanno investito con la loro vettura la vittima, rimasta incastrata, per qualche istante, tra il veicolo e la saracinesca del bar. Per una seconda volta l’auto si è diretta contro la vittima che, nonostante le ferite, è riuscita a spostarsi evitando l’impatto con il mezzo. La vittima non ha voluto sporgere denuncia. Ma i carabinieri, su ordinanza del gip, hanno arrestato il 29enne e denunciato il complice.