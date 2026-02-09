Dopo l’uragano Harry, i lupetti del CNGEI ripuliscono le spiagge di Catania

CATANIA – A due settimane dal passaggio dell’uragano Harry sulle coste siciliane, un segnale concreto di speranza arriva dai più piccoli. Nella mattinata di oggi, oltre venti Lupetti del branco “Roccia della Pace” del CNGEI di Catania hanno partecipato a un’azione di pulizia ambientale lungo la costa cittadina.

I giovani scout, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, si sono concentrati sulla spiaggia libera numero 1, una delle aree maggiormente colpite dalle mareggiate, raccogliendo rifiuti e detriti trasportati dal mare. L’iniziativa fa seguito a un analogo intervento svolto la scorsa domenica dal branco “Waingunga” sulla spiaggia libera numero 3.

Muniti di guanti, sacchi biodegradabili e grande entusiasmo, i Lupetti hanno rimosso rami, tronchi, plastica, reti da pesca e rifiuti ingombranti, anche di tipo industriale. All’attività hanno preso parte spontaneamente anche alcuni genitori, contribuendo alla raccolta differenziata e trasformando l’iniziativa in un momento di condivisione e comunità.

“Il nostro motto è ‘Del nostro meglio’. Vedere la spiaggia ridotta in queste condizioni ci ha colpiti, ma i bambini hanno risposto con entusiasmo, mettendo in pratica l’insegnamento di Baden-Powell: lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”, spiegano i capi scout.

L’azione, inserita in un più ampio percorso di educazione ambientale portato avanti dal CNGEI, non è passata inosservata e ha suscitato l’apprezzamento di numerosi cittadini presenti sul litorale. Nonostante il lavoro svolto, gran parte della spiaggia resta ancora da bonificare.

Da qui l’appello dell’associazione: “I bambini hanno tracciato la rotta. Invitiamo tutti a fare la propria parte: bastano un paio di guanti e un sacco durante una passeggiata sul mare per aiutare a restituire dignità al nostro litorale”.