Doppia dose di viagra: 41enne muore davanti all’amica

Il mix fatale per un 41enne

REGNO UNITO – Doppia dose di viagra con l’aggiunta di alcol: il mix fatale per un 41enne.

Secondo la storia raccontata dal Daily Mail, l’uomo, di origini indiane, era pronto a passare una notte focosa in hotel assieme a un’amica. La donna racconta che a un certo punto, il 41enne ha iniziato ad avere un forte mal di testa accompagnato da vomito. L’uomo si è rifiutato però di chiamare i soccorsi.

Secondo i risultati dell’autopsia pubblicati nel Journal of Forensic and Legal Medicine l’uomo ha avuto un’emorragia cerebrovascolare. Per lui non c’è stato più niente da fare quando sono arrivati i sanitari.

Doppia dose di Viagra da 50 mg assunta senza prescrizione medica e livello di alcol nel sangue doppio rispetto al limite massimo consentito per la guida nel Regno Unito.

