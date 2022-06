Draghi, Macron e Scholz a Kiev per incontrare il presidente Zelensky

E' il primo incontro dei tre leader europei con il presidente ucraino dall'inizio della guerra

KIEV – Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono arrivati a Kiev per la loro prima visita in Ucraina dall’inizio della guerra e incontreranno insieme il leader ucraino Zelensky per tentare di esplorare possibili vie d’uscita dal conflitto.

In treno, vertice di due ore tra i tre leader. Kiev dovrà alla fine “negoziare” con Mosca, dice Macron. Spetta a Zelensky “decidere come deve finire questa guerra”, ribatte la Casa Bianca.

Il Cremlino esclude per ora un possibile vertice con il presidente ucraino. Gazprom taglia, intanto, il gas anche all’Eni: flussi ridotti del 15%. Secondo Kiev, sono 10mila i cittadini “rimasti sotto le bombe a Severodonetsk”.