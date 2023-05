Dragotto, Sicily By Car: “Pronti alla sfida della Borsa”

Un aumento di capitale con risorse per il consolidamento della presenza in Italia e lo sviluppo internazionale del brand

PALERMO – L’azienda di autonoleggio siciliana Sicily by Car sarà quotata in borsa e intanto presenta l’accordo con la SPAC Indstars 4.

Un aumento di capitale, con risorse per il consolidamento della presenza in Italia e lo sviluppo internazionale del brand grazie all’accordo con Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. quotata su Euronext Growth Milan, con lo sbarco in borsa entro il prossimo luglio.

La business combinato e la quotazione in borsa costituiscono un passo in avanti per il crescente sviluppo della Sicily by Car, come commenta questo passaggio Tommaso Dragotto, il patron della siciliana azienda di autonoleggio?

“La quotazione in borsa la gestiamo già da due anni. È una scelta di crescita dettata da un problema generazionale. La Sicily by Car è stata da me fondata nel 1963, quest’anno raggiungiamo il traguardo dei 60 anni di attività. Bisogna, quindi, aprire al mercato allargando la propria azienda agli investitori, mantenendo la maggior parte delle azioni in mano alla famiglia Dragotto”.

Come funziona l’operazione finanziaria?

“Stiamo cedendo dal 29% al 31%. Di fronte a questa mia idea quotandosi in borsa raggiungiamo un livello importantissimo di riconoscimento per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e nei confronti degli investitori e dei cittadini siciliani”.

Nuove acquisizioni, nuovi azionisti, ma l’azienda manterrà sempre il suo volto nelle campagne pubblicitarie?

“Certamente. Io sono diventato un marchio. La pubblicità con la mia faccia in tutti gli aeroporti è risultata vincente. Questa operazione è indispensabile e porta ulteriori notorietà al brand”.

Quali sono i prossimi milestones della Sicily By Car?

“Il mio obiettivo è consolidare il marchio Sbc Europe, e ci riuscirò! Stiamo ampliando le nostre postazioni in Europa e stiamo creando una rete europea. Siamo a Malta, Albania, Francia, Austria e Montenegro, stiamo acquistando una compagnia in Croazia. Vogliamo conquistare l’Europa”.

Ha un desiderio ancora da esprimere?

“Si. Avevo un altro desiderio e si sta realizzando. Inauguriamo villa Lampedusa riportando all’antico splendore una proprietà storica a Palermo che sarà sede della Fondazione Dragotto. Avremo la più bella fontana d’Europa. La villa sarà inaugurata il prossimo 26 maggio con un evento privato e sarà successivamente aperta al pubblico”.