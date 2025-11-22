Tragedia della strada sulla Palermo-Sciacca: morto un 18enne, cinque feriti

Grave una ventenne trasportata in elisoccorso in ospedale

PALERMO – Un morto e cinque feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente che si è verificato sulla Palermo-Sciacca. E’ successo al chilometro 46,500, all’altezza dello svincolo di Roccamena, dove sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Tra i cinque feriti, anche D.M.L, una ragazza di 20 anni che è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Civico del capoluogo: le sue condizioni sono gravissime. Gli altri feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 al Policlinico e a Villa Sofia. La vittima è Kevin Di Paola, 18 anni.

La dinamica

In base a una prima ricostruzione della dinamica, una Fiat Grande Punto che stava percorrendo la carreggiata in direzione di Sciacca, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Fiat Cinquecento che procedeva in direzione Palermo. L’impatto sarebbe poi stato inevitabile per una Peugeot.

Traffico bloccato

Il traffico è stato temporaneamente bloccato lungo la strada statale 624, in direzione dell’innesto Statale 115, a Sciacca. Sul posto, dove si trovano i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana, sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire le responsabilità.

Il precedente

Nel pomeriggio di venerdì 21 novembre, sempre sulla Palermo-Sciacca, un altro incidente aveva provocato due feriti. Nello scontro avvenuto tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone erano rimasti coinvolti tre mezzi.