Incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro tra tre mezzi, strada chiusa

Nel tratto tra Altofonte e Giacalone. Due feriti

PALERMO – Incidente stradale sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, nel territorio di Monreale. Nello scontro avvenuto tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone sono rimasti coinvolti tre mezzi. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le forze dell’ordine e personale dell’Anas: due i feriti. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

I soccorsi

“In corso le operazioni per gestire l’emergenza e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile”, comunica l’Anas con una nota. In fase di accertamento la dinamica dell’incidente, l’ennesimo che si verifica lungo la statale 624.

Una lunga scia di incidenti

Tra i più recenti, quello avvenuto i primi di settembre nel territorio di San Cipirello. In questo caso, nello scontro tra due auto, è rimasto gravemente ferito un uomo.

Stamattina, 21 novembre, un altro grave incidente ha paralizzato il traffico all’ingresso della città. Nello scontro avvenuto in viale Regione Siciliana, poco prima dell’ex rotonda Oreto, sono rimasti coinvolti altri tre veicoli. Un ragazzo alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo finendo sulla carreggiata opposta. L’impatto sarebbe stato inevitabile. Tre i feriti, il 24enne che è stato trasportato in codice rosso in ospedale e due donne.