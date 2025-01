La vettura ha impattato contro un albero

BUSSOLENGO (VERONA) – Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 9 gennaio, lungo la stradale 11 a Bussolengo, in provincia di Verona, in direzione Peschiera. Nell’incidente, che ha visto l’auto uscire di strada ed impattare con un albero, sono morti un uomo di 32 anni e la moglie di 31 anni; in condizioni gravi la figlia di 4 anni della coppia.

La vettura, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di strada in maniera autonoma e poi avrebbe impattato contro l’albero

Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Ma per l’uomo e la donna non c’è stato nulla da fare.

Ferita gravemente la figlia di 4 anni che si trovava sul sedile posteriore. La piccola è stata estratta dall’auto e trasportata all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Le sue condizioni sono gravi.