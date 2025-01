Drammatico incidente sulla Strada Statale 284: ci sono due feriti

Intervento di polizia, vigili del fuoco e ambulanze del 118 (Foto Ranno)

CATANIA – Ancora la famigerata Statale 284. Un altro drammatico incidente lungo l’arteria viaria che collega Adrano alla superstrada 121 verso Catania. È accaduto ieri sera nel tratto di territorio compreso tra Adrano (per l’appunto) e Biancavilla. Un’auto con a bordo due giovani è cappottata all’uscita di una curva, rischiando di travolgere anche le altre vetture che transitavano in quel momento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto è prima andata a sbattere contro il muretto di contenimento della carreggiata finendo sottosopra al centro della carreggiata. Si sono vissuti momenti d’apprensione e di ansia: le lamiere dell’abitacolo hanno finito con lo schiacciarsi facendo temere il peggio. I due a bordo sono stati estratti e trasportati d’urgenza verso il vicino nosocomio biancavillese.

I soccorsi sono giunti immediati. Sul posto, gli agenti di Polizia del commissariato adranita, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco. Operazioni di intervento che sono state tutt’altro che agevoli. Il tratto di Statale è rimasto chiuso per un paio d’ore con il traffico che si inevitabilmente paralizzato.

Nella tarda serata il bollettino medico parlava di diverse ferite riportate dai due occupanti della vettura, si tratterebbe di due giovani di nazionalità straniera: fortunatamente per loro, non sarebbero in pericolo di morte.