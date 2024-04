Il conducente della vettura è risultato positivo all'alcol test

CUNEO – Due ragazze sono morte in un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, a Vezza d’Alba, regione Val Rubiagno in provincia di Cuneo. Le vittime sono due turiste tedesche di 35 e 32 anni che viaggiavano a bordo di un’Audi A5 guidata da una terza persona, finita in manette per omicidio stradale aggravato.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un quarto uomo che era a bordo dell’Audi e che si trova in prognosi riservata.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il conducente dell’auto, un 36enne, viaggiava a forte velocità lungo la strada provinciale 287 perdendone improvvisamente e finendo fuori strada.

L’uomo, sottoposto a controlli, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,7 grammi litro, oltre tre volte superiore al tasso consentito.