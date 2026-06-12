La decisione del tribunale del Riesame

PALERMO – Il Tribunale del riesame scarcera due indagati coinvolti in un blitz antidroga del 20 maggio scorso. Annullata l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Carmelo La Mattina, 45 anni, di Palermo, e Francesco Walter Reitano 49 anni L, di Sant’Agata di Militello. Sono difesi dagli avvocati Pietro Cascio e Luigi Varotta.

L’uomo chiave dei traffici di droga

Nel primo caso il legale ha eccepito il mancato interrogatorio preventivo. Nel secondo, la mancanza di esigenza cautelari. L’uomo chiave dei traffici di droga a Santa Maria di Gesù sarebbe stato Gabriele Pedalino, condannato a trent’anni per l’omicidio di Mirko Sciacchitano, assassinato nel 2015.

Il suo nome apriva l’elenco delle 26 persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare.

La droga veniva importata da Campania e Calabria e riempiva le piazze di Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. I soldi finivano in una cassa comune, così hanno ricostruito i poliziotti della squadra mobile e i carabinieri del Ros.