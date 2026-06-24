Le operazioni dei carabinieri del nucleo radiomobile

PALERMO – Droga, furto di energia elettrica e ricettazione, due arresti a Palermo. Sono i reati contestati dai carabinieri del nucleo radiomobile che hanno effettuato dei servizi di controllo e pattugliamento.

Gli indagati, un 17enne palermitano e un 43enne originario di Firenze, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti, sono stati individuati nel corso di due distinte operazioni.

Il primo intervento nel corso di un posto di blocco. I militari hanno fermato il minore, estendendo successivamente la perquisizione a un locale in stato di abbandono nella sua disponibilità. All’interno del fabbricato sono stati trovati circa 20 grammi tra hashish e marijuana e denaro contante considerato provento di attività illecita. Contestualmente, è stato trovato uno scooter risultato rubato, configurando così l’ipotesi di reato di ricettazione, ed è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica elettrica pubblica, poi messo in sicurezza da tecnici specializzati.

In un secondo intervento, i carabinieri hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 43enne, dove l’uomo si trovava già ai domiciliari. Trovate diverse dosi di cocaina per un peso di circa 4 grammi. Anche in questa circostanza è stata rilevata una connessione illegale alla rete elettrica.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative. Il 17enne è stato condotto presso il carcere minorile “Malaspina”, mentre per il 43enne è stata applicata nuovamente la misura degli arresti domiciliari.