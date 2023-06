Nonostante i divieti, spaccia in due città diverse: arrestato due volte

Il giovane è stato preso due volte, sempre con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai militari

CATANIA – A Gravina di Catania aveva il divieto di dimora. A Tremestieri Etneo il divieto di accesso. Questo però non lo avrebbe fermato e, anzi, sarebbe andato a spacciare in entrambi i posti.

Per questo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un pregiudicato ventenne perché trovati in possesso di marijuana di mattina in via Gramsci. La moto avrebbe cercato di dileguarsi, ma è il ragazzo è stato riconosciuto dai militari.

I due sono stati fermati dopo qualche centinaio di metri e sottoposti a controllo: nella sella del motoveicolo i Carabinieri hanno rinvenuto 12 dosi di marijuana del peso di 3 grammi ciascuna per complessivi 36 grammi e la somma di 55 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il ventenne poi, pensando forse di farla franca cambiando luogo di spaccio, avrebbe scelto come luogo di “lavoro” una piazzetta del comune di Tremestieri Etneo. Ma è stato sorpreso nuovamente dai Carabinieri, mentre tentava di nascondersi.

I militari lo hanno perquisito e trovato in possesso di 7 dosi di hashish del peso complessivo di 38 grammi, un involucro di marijuana da 3,5 grammi ed una dose di cocaina da 1 grammo, oltre a più di 1000 euro in contanti in banconote di vario taglio.