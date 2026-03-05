Droga in casa, arrestato spacciatore a Ragusa Ibla

La sostanza sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato ci circa 20mila euro

RAGUSA – I carabinieri della stazione di Ragusa Ibla, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Nicolosi, hanno arrestato un 24enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare gli investigatori hanno trovato e sequestrato 2,5 chili di marijuana che è stata sequestrata.

Secondo stime degli investigatori la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato ci circa 20mila euro. Il 24enne, dopo la contestazione del reato, è stato condotto dai carabinieri in carcere