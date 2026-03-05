 Droga in casa, arrestato spacciatore a Ragusa Ibla
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Droga in casa, arrestato spacciatore a Ragusa Ibla

La sostanza sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato ci circa 20mila euro
CARABINIERI
di
1 min di lettura

RAGUSA – I carabinieri della stazione di Ragusa Ibla, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Nicolosi, hanno arrestato un 24enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare gli investigatori hanno trovato e sequestrato 2,5 chili di marijuana che è stata sequestrata.

Secondo stime degli investigatori la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato ci circa 20mila euro. Il 24enne, dopo la contestazione del reato, è stato condotto dai carabinieri in carcere

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI